Son Dakika: Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını!

28 Ağustos 2022 Pazar, 17:14

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Bulanık Mahallesi Böcüklü Obasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti.

Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İLK ÇIKAN YANGIN SÜRÜYOR

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Onikişubat'ın Kısıklı Mahallesi'ndeki ormanlık arazide çıktı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbar üzerine, 6 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 2 su tankı ve 4 itfaiye aracı ile 65 kişilik personel sevk edildi. Yangına havadan ise 5 yangın söndürme helikopteriyle müdahaleye ediliyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



