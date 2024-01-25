Son Dakika... Havada panik anları! Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 25.01.2024 - 11:55

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.

"HAFİF HASAR MEYDANA GELDİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir."