Son Dakika... Havada panik anları! Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:47
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.

"HAFİF HASAR MEYDANA GELDİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir."


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