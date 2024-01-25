Son Dakika... Havada panik anları! Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de eğitim için kalkan C-160 uçağının meydana gelen arıza nedeniyle acil iniş yaptığını duyurdu.
"HAFİF HASAR MEYDANA GELDİ"
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir."
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