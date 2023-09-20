Son Dakika: Hrant Dink davasında tek tutuklu sanığa tahliye!

Yayınlanma: 20.09.2023 - 16:17

Güncelleme: 20.09.2023 - 16:33

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından Erhan Tuncel, Ramazan Akyürek, Yasin Hayal ve Ali Fuat Yılmazer'in de bulunduğu 10 sanık hakkında yeniden açılan davanın 2. duruşması İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

“İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 11 AY ÖNCE BİLİYORDU”

Duruşmaya sanık eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek savunmasında suçlamaları reddederek, "Hrant Dink tehditler almaya başlamış ve saldırılara maruz kalmıştı. Yasin Hayal'in hazırlandığı eyleme dair bilgiler Trabzon il emniyet müdürü olduğum zamanda resmi yazıyla paylaşıldığı gibi, istihbarat bilgisi İstanbul İstihbarat dairesiyle paylaşılmıştı. Çok sayıda resmi yazışmalar vardır. Resmi yazıları İstanbul Emniyet Müdürlüğü cevap vermediği gibi umursamamış Dink hakkında koruma kararı almamıştır.Yasin Hayal'in yapacağı eylemi İstanbul Emniyet Müdürlüğü 11 ay önce biliyordu" dedi. Akyürek, “Hiçbir zaman darbeyle işim olmadı. 9 yıldır cezaevinde olduğum halde 16 yıl öncesinde işlenen bu cinayetin darbeyle ilgisi varsa da bilmiyorum” diyerek beraatını istedi.

ÖNCEDEN KONUŞULDU MU?

Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci, sanık Eski Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı Adem Sağlam'a McDonalds ile Hrant Dink olaylarına ilişkin bilginin rutin toplantılarında konuşulup konuşulamadığını sordu. Sağlam sorulan soruya, "Toplantılar aylık olarak yapılıyordu. Toplantıda konuşulması gereken konular varsa bize getiriliyordu. O toplantılarda bu konu olarak gelmedi" yanıtını verdi. Sağlam beraatine talep etti.

ARA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Aralık saat 10'a ertelerken, dinlenmeyen sanıkların bir sonraki duruşma dinlenmesine hükmetti. Dosyadaki tek tutuklu Adem Sağlam'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Mahkeme ayrıca, önceki duruşmada adli kontrol şartıyla kararı verdiği sanıkların adli kontrol şartının devamına, yakalama kararı kararı olanların ise yakalama kararının devamına hükmetti.