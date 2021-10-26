Son dakika: İBB'nin 'İnsani Su Hakkı' uygulamasına Sayıştay'dan engel

26 Ekim 2021 Salı, 17:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin 2019 yılında aldığı kararla, İstabul'da hanede tüketilen her 2,5 metreküp suyun 0,5 metreküpü "İnsani Su Hakkı" kapsamında ücretsiz veriliyordu.

Sayıştay Başkanlığı'nın, 2020 yılı İSKİ Denetim Raporu'nda "İnsani Su Hakkı" uygulamasının mevzuata aykırı olduğu ve kanuni düzenleme gerektirdiği belirtmesi üzerine, İSKİ Yönetim Kurulu'nun yeni bir düzenleme yapılana kadar uygulamayı 14 Aralık tarihinden itibaren durdurduğu öğrenildi. Uygulamayla su faturaları ortalama yüzde 20 zamlanmış oldu.

BAKANLIĞA BAŞVURULDU



İBB, gerekli kanuni düzenlemenin yapılması ve 'İnsani Su Hakkı' uygulamasının tekrar faaliyete geçmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğunu açıklandı.