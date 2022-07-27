İbrahim Tatlıses hakkında suç duyurusu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:57

İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’da yaşayan ilk eşi Adalet Durak, bugün adliyeye giderek türkücü hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Adalet Durak şikâyet dilekçesinde, eski eşinin katıldığı bir canlı yayın programında kendisinin dini inanışı gereği kıyafetlerine atıfta bulunarak, “O kara peçeli” diyerek kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

“HAKARET SUÇUNDAN YARGILANSIN”

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Adalet Durak avukatı aracılığıyla yaptığı suç duyurusunda, eski eşinin kıyafetlerinden dolayı kendisine “Karayılan” dini inancından dolayı da “Büyücü” diyerek kendisini alenen aşağılayarak hakaretlerde bulunduğunu ifade etti.

Adalet Durak, eski eşi İbrahim Tatlıses’in hakaret suçunu düzenleyen TCK’nın 125. Maddesi uyarınca hakkında dava açılarak Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamasının yapılarak cezalandırılmasını istedi.

TATLISES: BANA BÜYÜ YAPTILAR

İbrahim Tatlıses, katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında kendisine büyü yapıldığını iddia etmişti.

Türkücü genç sevgilisi ile evlilik yolunda ilerlediğini fakat büyü yapıldığı için işlerin yolunda gitmediğini belirterek evine domuz yağı sürüldüğünü iddia etmişti.

“O KARA PEÇELİ VE OĞLU VAR YA…”

Tatlıses, “Bodrum’daki evime domuz yağı sürmüşler. Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Kız 48 kiloya düşmüş, kahroluyorum. Ona ev aldım, araba aldım, daha da alırdım ama o kara peçeli ve oğlu var ya evime domuz yağı sürmüşler” diyerek eski eşi Adalet Durak’a göndermede bulunmuştu.