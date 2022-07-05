Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'gözaltı kararı' açıklaması

05 Temmuz 2022 Salı, 08:50

Sigara kaçakçılığı baskınlarının 6 aylık takiple başladığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan kaçak sigaralarla 514 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi. 7 ilde yürütülen 'Nefes' operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakan Soylu, “Suç gruplarına ilişkin, “Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır. Savcılıklarımızla koordine olarak 214 şahısa gözaltı kararı verilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır” diye konuştu.