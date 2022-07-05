Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'gözaltı kararı' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Daire Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Tütün mamulü, makaron kaçakçılığı yapan suç gruplarına operasyon yapıldı. 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 08:50
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'gözaltı kararı' açıklaması
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Sigara kaçakçılığı baskınlarının 6 aylık takiple başladığını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan kaçak sigaralarla 514 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildiğini söyledi.  7 ilde yürütülen 'Nefes' operasyonunda 214 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Bakan Soylu, “Suç gruplarına ilişkin, “Tüm illerde suç gruplarına yönelik çalışma yapılmış, 8 suç grubunun bu sabah itibariyle 615 adreste arama kararı alınmıştır. Savcılıklarımızla koordine olarak 214 şahısa gözaltı kararı verilmiştir. Şu anda eş zamanlı olarak 7 ilde bir operasyon yapılıyor. Nefes operasyonunun önemi tütün mamulü ve makaron kaçakçılığına yönelik yapılan ilk büyük operasyon olmasıdır” diye konuştu.

 


Süleyman Soylu gözaltı
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