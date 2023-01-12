Son Dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Emin Şen açıklaması

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 17:12

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 17:37

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bugünkü açıklamasında gündeme getirdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trol ordusunu yönettiğini iddia ettiği Emin Şen isimli şahsa ilişkin bakanlık açıklama yaptı.

Söz konusu açıklama şu şekilde:

CHP Grup Başkanvekili’nin kamuoyunun gündemini meşgul ettiği hezeyan dolu açıklamasını tüm kamuoyu gibi biz de ibretle izledik. Bu kadar basitliğin muhatabı elbette biz değil konuşturdukları kişiye CHP Grup Başkanvekili gömleği giydirenlerdir.

Sosyal medyada troll ordusu kurduğu iddia edilen Sn. Emin Şen, iddia edildiği gibi Bakanlık Müşaviri veya 657’ye tabi devlet memuru değildir.

Yine iddia edilenin aksine İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın basınla ilişkileri ve resmi sosyal medya hesapları, ilgili birimlerin Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlikleri tarafından sürdürülmektedir.

'EMİN ŞEN BAKANIMIZIN YILLARDIR SOSYAL MEDYA DANIŞMANLIĞINI YÜRÜTMEKTEDİR'

Daha önce FETÖ hesaplarında defalarca gündeme getirilen bu mesnetsiz iddiaların odağındaki Sn. Emin Şen, Sn. Bakanımızın çok uzun yıllardır soyal medya danışmanlığını yürütmektedir. Bu bilgi kamuya açık bilgidir. Onun için hezeyan dolu kurgu bunun üzerinden oluşturulmuştur.

Bir diğer kurgu da Bakanlık sayfasının erişime engellendiği iddiasıdır, burada sadece geçmişten kalan bir bilgi güncellenmiştir. Ayrıca hezeyan taşıyan diğer iddiaları ise maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük dezenformasyon amaçlı bilgilerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU

Özgür Özel, Süleyman Soylu'nun 'trol ordusu'nun başında olduğunu söylediği Emin Şen'in ticari ilişkileri hakkında bilgileri paylaştı. Emin Şen'in kullanıcı adını açıklayan Özel, "'Eminimsi'nin cep telefonunda kaç tane hesap var bilinmez ama Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tweetlerini aynı telefondan atacak yetki var. Trol ordusunun komutanı biz Soylu'yu eleştirdiğimizde şanlı jandarmayı kalkan ediyor" ifadelerini kullandı.