Son Dakika... İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın!

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kimya deposunda yangın çıktı. Alevlerin hızla depoyu sardığı yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar, gökyüzünü kapladı. Bölgede zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Son Dakika... İkitelli'de kimya deposunda büyük yangın!
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DHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 12:25

İstanbul Başakşehir'deki İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya deposunda yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyüdüğü yangın nedeniyle oluşan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.


Etiketler: #İkitelli #Yangın #depo

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