Son Dakika... İllere göre haftalık vaka haritası yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısı tablosunu açıkladı.
Tabloya göre en çok vaka olan il 100 bin kişide 462,37 ile Trabzon olurken, vakaların en düşük olduğu il ise 100 binde 33,41 ile Van oldu.
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde:
2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.
2-8 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/BBH5dgl0Nf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021
2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük.
2-8 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Giresun, Ordu, Ardahan, Kastamonu, Çorum, Samsun, Tokat, Amasya, Kahramanmaraş, Karabük. pic.twitter.com/V36NAKw4bx— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 17, 2021
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