Son dakika... İmamoğlu 'ittifak' sorusuna yanıt: 'Yeni müzakereler söz konusu'

Yayınlanma: 07.11.2023 - 13:19

Güncelleme: 07.11.2023 - 14:09

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Filenin Sultanları' Yükseköğrenim Öğrenci Yurdu'nun açılışını gerçekleştirdi.

YEREL YÖNETİMLERİ İŞARET ETTİ!

Gençlerle bir araya gelen İmamoğlu, yurt sorununun çözümü için şunları kaydetti:

"Yerelde, güçlü bir yaşam organizasyonun var olması katılımcılığın var olması ne demek; güçlü demokrasi, güçlü bir devlet ve güçlü bir cumhuriyet demek. Aslında bu ülkenin bütünüyle değişimine büyük oranda katkı sunacak. İstanbul'da 100 bin öğrenci yurduna mı ihtiyaç var, bunu yerel yönetimle çözecekler. Ya da Diyarbakır, İzmir... Bu kadar merkezi bir noktadan, yüzbinlerce yerin denetlenmesi...

Kazalar tümden ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum. Bunun tadını almış bir belediye başkanı olarak bunun acilen hayata geçirilmesi konusunda önerimi buradan ifade ediyorum. Yapmazlarsa, gün gelir biz yaparız."

"YENİ MÜZAKERELER VE BULUŞMALAR SÖZ KONUSU"

Yurttan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yerel seçimde 'ittifak' olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım ama, ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Biz zaten toplumsal ittifakı savunurken, bunun içerisinde siyasi görüşleri ya da siyasi paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim. Bunun mümkün olacağını, müzakerenin ve istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Toplumsal bütünlük, kabiliyetli bir yönetim anlayışı ve kazanan bir muhalafet olma adına buna her muhalif görüşün ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda Genel Başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum.

Kendisi de irtibata ve diyaloğa açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle yeni müzakerelerin ve yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum."

SEÇMENE ÇAĞRIDA BULUNDU!

İmamoğlu, Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın "Yerel seçimlerin ardından halk sandığa küstü. Değişimle birlikte yeni bir heyecan var. Seçmene mesajınız nedir?" sorusunu ise, şöyle yanıtladı:

"Tüm heyecanlarıyla seçime, sandığa hazır olsunlar. Ülkede demokrasi, barış ve huzurun teminatı olan bir yerel seçime gidiyoruz. Büyük bir sorumluluğumuz var. En büyük sorumluluk da, şu anda neredeyse 360 derece etrafımızı sarmış olan pırlanta gibi gençlerimize karşı. Onlara karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek için hiç görmedikleri kadar çok çalışacak neferler olarak biz yola çıktık. Onlar da aramıza katılacaklar ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yerel seçimi demokrasi, birlik, beraberlik, huzur, barış kazanacak. Onun da adı biz olacağız, Cumhuriyet Halk Partisi olacak."