Rize Valiliği'nden KYK yurdundaki 'asansör arızasına' ilişkin açıklama

Yayınlanma: 06.11.2023 - 08:29

Güncelleme: 06.11.2023 - 08:30

Rize'de Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet veren asansörlerden biri, bulunduğu kattan zemin kata düştü.

Yurt binasına itfaiye ve ambulans gönderilirken, öğrenciler yurdu boşalttı, yaşananları sloganlarla protesto etti.

Rize İl Gençlik ve Spor Müdürü "bir kişinin tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü" söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Son olarak önceki akşam yaşanan asansör arızası ile ilgili Rize Valiliği bir açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Rize Merkez GSB Ayder Kız Öğrenci Yurdunda 05/11/2023 tarihi, saat 22:30 civarlarında tamir ve onarımı yapılmakta olan asansörde arıza meydana gelmiş olup, konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yurtta kalan bir öğrencimizin asansörü kullanımı sırasında asansörün arızaya geçmesi ve kayması neticesinde; asansörde bulunan öğrencimiz asansör kabininden kendi imkânı ile çıkmıştır. Öğrencimiz tedbiren Rize Devlet Hastahanesine intikal ettirilmiştir. Yapılan kontroller sonucunda öğrencimizde herhangi bir yaralanma ve sağlık problemi bulunmamaktadır" denildi.

Olayda bir öğrencinin yaralandığına dair yayılan asılsız haberler üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler yurt önüne toplanarak tepki gösterdiği de vurgulanan açıklamada "Yurda bizzat gelen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız öğrencilerle görüşmüş ve teskin etmiştir. Öğrencilerimiz tepkilerini ve taleplerini dile getirerek olaysız dağılmışlardır. Vali Baydaş, yaptığı inceleme ve görüşmeler sonucunda konuyla ilgili olarak idari soruşturma başlatıldığını, Ayder Yurdu ve ilimizdeki tüm yurtların asansör, yemekhane ve diğer problemleri ile bizzat ilgileneceğini ve yaşanan bu olayla ilgili varsa sorumluların görevden el çektirileceğini ifade ermiştir. Konu tüm yönleri ile valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.