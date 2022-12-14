Son Dakika: İmamoğlu saat 16.00'yı işaret etti, çağrı yaptı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 13:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında savcı, daha önce verdiği mütalaasını tekrar etti, İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istedi.

İmamoğlu'nun avukatları, mütalaa karşısında savunma için ek süre istedi. Talebi reddeden mahkeme, duruşmaya bugün saat 16.00’ya kadar ara verdi.

İBB Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Saraçhane’ye çağrı yaptı. İmamoğlu paylaşımında, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.

16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 14, 2022

"BU BİR DEMOKRASİ MÜCADELESİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İmamoğlu'nun tweet'ini alıntılayarak, "Bu bir demokrasi mücadelesi… 16.00’dan itibaren Saraçhane’de olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mesajında, "Bizler saat 16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz" diye konuştu.

Bizler saat:16.00’da salonda duruşmayı izlerken örgütümüz ve İstanbulluları aynı saatte Şaraçhane’ye bekliyoruz.. #İstanbulYargılanıyor #Ekremİmamoğlu pic.twitter.com/WoS4TPmZn9 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) December 14, 2022

AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK

İYİ Parti lideri Meral Akşener de paylaşımında, "Ankara’dan yola çıktım, Saraçhane’de görüşürüz" dedi.