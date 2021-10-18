İYİ Parti "Suriye çalışma grubu" oluşturdu
İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan başkanlığında Suriye çalışma grubu oluşturuldu. Grup, Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve buna yönelik politikaları çalışacak.
İYİ Parti, Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve buna yönelik politikaları istişare eden çalışma grubu oluşturdu.
Çalışma grubu hakkında bilgi veren İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla oluşturulan ve başkanlığını kendisinin yapacağı çalışma grubunda, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan ile akademisyen ve bazı emekli kamu görevlilerinin yer alacağını belirtti.
Çalışmalarda "Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü politikası çerçevesinde, Suriye ve bölgenin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye ne yapabilir ve neyi yapmalıdır?" konusunun çalışacağını söyleyen Okutan, "Suriye'deki muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda Türkiye'nin politikası" başlığının ele alınacağını kaydetti.
Okutan, "Hazırlanacak rapor, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kuruluna (GİK) sunulacak. Başkanlık Divanında istişare edilecek rapor konusunda İYİ Partili milletvekilleri de bilgilendirilecek." dedi.
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