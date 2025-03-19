Gazeteci İsmail Saymaz'ın gözaltı öncesi son sözleri ortaya çıktı: 'Lütfen duyurun...'
Gözaltındaki gazeteci İsmail Saymaz'ın gözaltına alınırken avukatıyla konuşturulmadığı öğrenildi. Saymaz'ın eşi avukatıyla konuşabildi. O sırada Saymaz, avukatına "Lütfen duyurun. Şu an cebir ve şiddet kullanarak 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma' suçundan gözaltına alınıyorum" diye seslenebildi.
Gazeteci İsmail Saymaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Türkiye Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Saymaz'ın Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala'nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yayma amacıyla kurmayı planladığı televizyon kanalının kurulması için rol alan kişilerle konuşma içerikleri tespit edildiği iddia edildi.
O ANLARIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
İsmail Saymaz'ın gözaltına alındığı anların ayrıntıları ortaya çıktı.
Saymaz'ın gözaltına alınırken avukatıyla konuşturulmadığı öğrenildi. Avukatı Aslı Kazan, İsmail Saymaz'ın eşiyle konuşurken şu sözleri duydu:
"Lütfen duyurun. Şu an cebir ve şiddet kullanarak 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırma' suçundan gözaltına alınıyorum"
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