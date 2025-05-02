Son dakika... Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!

Son dakika haberi... Isparta-Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan Keçiborlu turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda yolcu yaralandı.

Son dakika... Isparta'da yolcu midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı!
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:10

Kaza saat 15.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere ait Isparta’dan Keçiborlu istikametine giden 32 K 0342 plakalı Keçiborlu Turizme ait yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçerek devrildi.

ÇOK SAYIDA YARALI

Kazada çok sayıda yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk ediliyor.


Etiketler: #Isparta

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