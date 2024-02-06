Son Dakika.... İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Silah sesleri duyuldu
Son dakika haberi... Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.
Adliyede ateş eden saldırganlar etkisiz hale getirildi.
2 POLİS YARALANDI
Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.
Ayrıca adliye önünde şüpheli çanta bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayla ilgili emniyet yetkililerinden bilgi aldı.
Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.
Olayın yaşandığı noktada sivil giyimli iki kişiye ait ceset bulunuyor.
Öte yandan İçişleri Bakanuı
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