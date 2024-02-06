Son Dakika.... İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar: Silah sesleri duyuldu

Son dakika haberi... Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:48
Abone Ol google-news

Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri yükseldi. Silah seslerini duyanlar panikle yere yattı.

Adliyede ateş eden saldırganlar etkisiz hale getirildi.

2 POLİS YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi de yaralandı.

Ayrıca adliye önünde şüpheli çanta bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayla ilgili emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Olayın yaşandığı noktada sivil giyimli iki kişiye ait ceset bulunuyor.

Öte yandan İçişleri Bakanuı 


Son dakika haberleri İstanbul Adliyesi haberleri Çağlayan Adliyesi haberleri silah haberleri

İlgili Haberler

Daha önce de ülkücü bir grup darbetmişti: Gazeteci Azim Deniz’e silahlı saldırı

Daha önce de ülkücü bir grup darbetmişti: Gazeteci Azim Deniz’e silahlı saldırı
Yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu

Yolculun valizinde silah, tabanca mekanizmaları ve şarjörler bulundu
Kuzenlerin silahlı kavgası: Başından vurulan 10 yaşındaki Nazım hayatını kaybetti

Kuzenlerin silahlı kavgası: Başından vurulan 10 yaşındaki Nazım hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon