Eyüpsultan'da aile katliamı: Cenazeler Adli Tıp'tan alındı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 13:23

Güncelleme: 31.01.2025 - 13:41

Olay, dün saat 22.45 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı binanın dubleks olan 3'üncü katında yaşandı.

İddiaya göre B.Y., yaşadıkları evde annesi Aysun Yenigün (32) babası Mehmet Yenigün (43) kardeşi Zilan Yenigün (12) ile babaannesi Fatma İnce'yi (71) silahla öldürerek kaçtı. B.Y., Bursa'da yakalanırken ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

4 kişinin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne, baba, kardeş ve babaannesinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alındı

"DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Emre Meral, "Dün 22.40 sıralarında polis araçları ve ambulans gelince biz dışarı çıktık. Komşunuz Mehmet abinin eşi ve çocuklarıyla beraber vefat ettiğini duyduk. Cinayete kurban gitmişler. Ben kavga duymadım hiç. Komşumuz bir kavga sesi duyduğunu söyledi. Silah sesi de duymadım. Çocuğu tanıyordum kendi halinde işinde gücünde bir çocuktu. Onun yaptığını duyunca şok olduk. Beklemiyorduk ondan böyle bir şey. Hiç kimse böyle bir şey beklemezdi" dedi.