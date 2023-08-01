Bursa'da büyük fabrika yangını... 4 fabrikaya daha sıçradı!

İnegöl ilçesindeki iplik ürettiği belirtilen fabrikada çıkan yangının, yan yana bulunan 4 fabrikaya daha sıçradığı aktarıldı. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kaparken, ilçenin de birçok yerinden görüldü.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 17:20
Bursa'da büyük fabrika yangını... 4 fabrikaya daha sıçradı!
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Bursa'da bulunan İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'nde iplik ürettiği öğrenilen bir fabrikada saat 16.30 sıralarında yangın başladı.

FABRİKA BOŞALTILDI!

Edinilen bilgiye göre, yangın yan yana bulunan 4 ayrı fabrikaya da sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle fabrika boşaltıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile AFAD ekibi sevkedildi. 

Yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken, duman ilçenin birçok yerinden de görülüyor.


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