Kayseri’de korkutan yangın: 13 katlı binanın çatısını alevler sardı!

Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:42

Güncelleme: 01.08.2023 - 16:42

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI!

Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.