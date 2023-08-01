Kayseri’de korkutan yangın: 13 katlı binanın çatısını alevler sardı!

Talas ilçesinde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için çalışma başlatıldığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 16:42
Kayseri’de korkutan yangın: 13 katlı binanın çatısını alevler sardı!
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Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan tadilat çalışmasının yapıldığı 13. katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. 

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI!

Alevler binanın çatısını sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.


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