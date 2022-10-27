Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Son dakika haberi... Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği iki yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda Aşiyan ile İstinye arasındaki görüş mesafesinin yarım milin altında olduğu rapor edildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan bildirimde, saat 04.35 itibarıyla gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.
Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yer yer sis yoğunluğu görülüyor.
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