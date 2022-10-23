Amerikan Savaş Gemileri filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Amerikan Savaş Gemileri'nin IMDb puanı kaçtır?

23 Ekim 2022 Pazar, 17:57

Özgün adıyla American Warships, Thunder Levin tarafından yönetilen 2012 yapımı bilim kurgu aksiyon filmidir. İlk gösterimi15 Mayıs 2012'de Syfy Channel'da yapıldı. Başlangıçta filmin adı American Battleship idi. Ancak Universal daha sonra The Asylum'a filmlerine benzerliği nedeniyle telif davası açtı. Tartışma sonucunda filmin adı American Warships olarak değiştirildi .

AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Dünyayı büyük bir tehdit altına alan gizemli filo mavi sularda insanların hayatını riske atmaktadır. Bu savaş durumunun içerisinden insanları kurtarmak isteyen Amerika Devletine ait olan USS mürettebatı bakalım başarılı olacak mıdır ?

AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ FİLMİNİN KİM?

Mario Van Peebles

Carl Weathers

Elijah Chester

Johanna Watts

Nikki McCauley

Devin McGhee

Mandela Van Peebles

Josh Cohen

David Polinsky

Sean Smith

William Sudbrock

Robin Dale Robertson

AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ'NİN IMDB PUANI KAÇTIR?

Amerikan Savaş Gemileri'nin IMDb puanı 2,8 olarak karşımıza çıkıyor.