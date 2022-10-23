Amerikan Savaş Gemileri filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Amerikan Savaş Gemileri'nin IMDb puanı kaçtır?
Amerikan Savaş Gemileri filmi, televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Amerikan Savaş Gemileri filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Amerikan Savaş Gemileri'nin IMDb puanı kaçtır?
Özgün adıyla American Warships, Thunder Levin tarafından yönetilen 2012 yapımı bilim kurgu aksiyon filmidir. İlk gösterimi15 Mayıs 2012'de Syfy Channel'da yapıldı. Başlangıçta filmin adı American Battleship idi. Ancak Universal daha sonra The Asylum'a filmlerine benzerliği nedeniyle telif davası açtı. Tartışma sonucunda filmin adı American Warships olarak değiştirildi .
AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Dünyayı büyük bir tehdit altına alan gizemli filo mavi sularda insanların hayatını riske atmaktadır. Bu savaş durumunun içerisinden insanları kurtarmak isteyen Amerika Devletine ait olan USS mürettebatı bakalım başarılı olacak mıdır ?
AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ FİLMİNİN KİM?
Mario Van Peebles
Carl Weathers
Elijah Chester
Johanna Watts
Nikki McCauley
Devin McGhee
Mandela Van Peebles
Josh Cohen
David Polinsky
Sean Smith
William Sudbrock
Robin Dale Robertson
AMERİKAN SAVAŞ GEMİLERİ'NİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Amerikan Savaş Gemileri'nin IMDb puanı 2,8 olarak karşımıza çıkıyor.
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