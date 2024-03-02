Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 09:33
Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.

Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.

 


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