Son Dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
Son dakika gelişmesi... İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.
Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.
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