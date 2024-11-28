Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 'sahte dolar' soruşturması!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlatıldı.

Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 'sahte dolar' soruşturması!
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İHA
Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son günlerde basın yayın organlarında gündeme getirilen sahte dolar basımı ve dağıtımının araştırılması için re'sen soruşturma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Piyasada sahte 50 ve 100 dolar banknotlar bulunduğu yönündeki iddialar gündeme taşındı. Bu sahte paraların, yazılım güncellemesi yapılmamış para sayma makineleri ve ATM'ler tarafından dahi ayırt edilemediği belirtildi. Döviz trafiğinde ciddi aksamalar meydana gelirken, uzmanlar yurttaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.


Etiketler: #Son dakika #Sahte dolar #Soruşturma

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