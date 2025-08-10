Son Dakika… Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem, Tekirdağ, Eskişehir, İzmir'de de hissedildi.

Buna göre, deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle ilgili an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

ARTÇILAR SÜRÜYOR...

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.6. ve 4.1. ve 4.0 büyüklüklerinde iki artçı deprem daha meydana geldiğini bildirdi.