Son dakika... İstanbul için peşe peşe uyarılar: Turuncu alarm verildi!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 14:59

Güncelleme: 17.11.2023 - 15:00

İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte beklenen fırtına için 'turuncu' kodlu uyarı verirken, Valilik de yurttaşları 'tam fırtına'ya karşı uyardı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"18.11.2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgârların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19.11.2023 Pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır."

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

Meteoroloji'nin ardından İstanbul Valiliği'nden de bir uyarı geldi.

Valiliğin resmi hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;



??Cumartesi sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.?



??Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.https://t.co/k7kibtPgAk pic.twitter.com/QYO6rD3yY6 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 17, 2023

MARMARA İÇİN DE UYARI GEÇİLDİ

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada ise; yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova) rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), 19 Kasım Pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat), İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.