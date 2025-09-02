Son dakika... İstanbul il yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı: CHP MYK'den olağanüstü toplantı kararı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararının yankıları sürerken, CHP de olağanüstü toplantı kararı aldı.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacağı aktarıldı.
NE OLMUŞTU?
İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.
İstanbul İl Başkanlığı'na da, geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.