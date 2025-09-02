Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... İstanbul il yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı: CHP MYK'den olağanüstü toplantı kararı!

Son dakika... İstanbul il yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı: CHP MYK'den olağanüstü toplantı kararı!

2.09.2025 15:52:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Son dakika... İstanbul il yönetimi görevden uzaklaştırılmıştı: CHP MYK'den olağanüstü toplantı kararı!

Son dakika haberi... CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı üzerine CHP Merkez Yönetim Kurulu, Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararının yankıları sürerken, CHP de olağanüstü toplantı kararı aldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), Özgür Özel başkanlığında saat 17.00'de CHP Genel Merkezi'nde olağanüstü toplanacağı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İl Kongresi'nin iptali için açılan davada karar çıktı. 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

İstanbul İl Başkanlığı'na da, geçici olarak Gürsel Tekin atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

İlgili Konular: #CHP #İstanbul #Özgür Özel

İlgili Haberler

Son Dakika... CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı
Son Dakika... CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Yönetimi mahkeme kararı ile görevden alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı ilk açıklamada, "Henüz bize yapılmış bir tebliğ yok" dedi. İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyum olarak atandığı öğrenildi.
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, piyasalar karıştı: Borsa İstanbul'da sert düşüş!
CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi, piyasalar karıştı: Borsa İstanbul'da sert düşüş! CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle birlikte piyasalar sert dalgalandı. Borsa düşerken, altın ve dövizde hızlı hareketlilik yaşandı.
CHP İstanbul İl Yönetimi'nde kimler var? CHP İstanbul İl Yönetimi neden görevden alındı?
CHP İstanbul İl Yönetimi'nde kimler var? CHP İstanbul İl Yönetimi neden görevden alındı? 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Peki, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde kimler var? CHP İstanbul İl Yönetimi neden görevden alındı?