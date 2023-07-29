İzmir'de orman yangını... Karadan ve havadan müdahale ediliyor!

Çeşme ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 29.07.2023 - 17:21
İzmir'de orman yangını... Karadan ve havadan müdahale ediliyor!
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İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.

Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.


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