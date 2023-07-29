İzmir'de orman yangını... Karadan ve havadan müdahale ediliyor!
Çeşme ilçesinde, orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.
Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği aktarıldı.
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