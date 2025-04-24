Son Dakika… İstanbul sallanmaya devam ediyor

İstanbul, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

Son Dakika… İstanbul sallanmaya devam ediyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.04.2025 - 19:43

AFAD, 17.52'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.7, derinliğini 7 kilometre olarak kaydetti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4, derinliğini 14.5 kilometre olarak açıkladı. 

Bunun ardından saat 19.24’te Silivri açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 

Söz konusu depremin derinliği ise 5.66 olarak açıklandı. 


Etiketler: #deprem #afad #İstanbul

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