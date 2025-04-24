Ceylan Ertem'den deprem anısı: 'Şortla kaçanların yüzüne tükürüldü'

Yayınlanma: 24.04.2025 - 17:37

Güncelleme: 24.04.2025 - 17:50

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi. Depremden kısa süre önce yaşanan 3.9 büyüklüğündeki sarsıntı ile birlikte şehirde panik havası hakim oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşları riskli binalardan uzak durmaları konusunda uyarırken, artçıların en büyüğü 5.9 olmak üzere 266 kez tekrarlayan sarsıntılar, gece boyunca devam etti.

YURTTAŞLAR GECEYİ PARKLARDA GEÇİRDİ

İstanbul’da birçok yurttaş, deprem korkusuyla evlerini terk ederek parklara, boş arazilere ve çadırlara sığındı. Yetkililer, hasarlı binalara girilmemesi, gereksiz yere trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının sadece acil durumlar için kullanılması gerektiğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADA GÖZYAŞI VE HİKÂYELER

Sosyal medya, depremin ardından korku ve endişe dolu paylaşımlarla dolup taştı.

Ancak bu paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenler, afet anında kadınların yaşadığı görünmeyen psikolojik baskılar oldu.

Şarkıcı Ceylan Ertem, yaptığı paylaşımlarla kadınların yaşadığı travmaları gündeme taşıdı. Ertem, Sakarya depreminde çocukken yaşadığı anıları anlatarak, afet dönemlerinde kadınların maruz kaldığı toplumsal baskılara dikkat çekti.

“GİTARIM BANA SIĞINAK OLDU”

Ceylan Ertem, Sakarya depreminde sırtında gitar taşıdığı için çevresinden tepki gördüğünü, “Millet ölmüş, siz eğlence peşindesiniz” şeklinde eleştirildiğini belirtti. Oysa gitarın kendisi için bir sığınak olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Kamyonun arkasına birkaç örtü serdi, kapısını kapattı, ben içeride ara ara çalıp söylüyordum. Dışarıdan sesim duyulmuyordu bile. Bu benim için çok kıymetli bir anıdır. Yağmalar, açlık, susuzluk ve kaosun ortasında bana küçük bir şifa vermişti.”

13 yaşından beri agorafobi ve panik atakla mücadele ettiğini belirten sanatçı, yaşadığı bu travmaların izlerini hâlâ taşıdığını dile getirdi.