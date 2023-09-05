Son dakika... İstanbul sular altında! İmamoğlu AKOM'dan son durumu aktardı

Yayınlanma: 05.09.2023 - 22:46

Güncelleme: 05.09.2023 - 23:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan sağanak ve sel baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "2 bin 137 personelimizle anlık müdahalede bulunuyoruz. Valilikle irtibat halindeyiz. Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri beklenmektedir ama bu şiddette olması düşünülmüyor" dedi.

İmamoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Şu ana kadar sahada bin 808 ihbar gerçekleşti. Bazı önemli noktalarda göllenmeler ve su baskınları yaşandı. Kayaşehir istasyonumuzda göllenme ve sel sularının akışı gerçekleşti. Burada metro durağı iptal edildi.

Kayaşehir istasyonu kapalı ve müdahalelerimiz devam ediyor. Millet Kütüphanesi'nde mahsur kalan on vatandaşımıza itfaiye ekiplerimiz müdahale ediyor. Çam Sakura Hastanesi'ne müdahale ediliyor.

Anlık müdahale için irtibatımız sürüyor. 2 bin 137 personelimizle anlık müdahalede bulunuyoruz. Valiliğimizle de eş güdümlü şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bazı noktalarda yağış 150 kiloyu bulmuştur.Yarın öğlene kadar çok parçalı yağış geçişleri beklenmektedir ama bu şiddette olması düşünülmüyor. Anlık ihbarlarınız çok önemlidir. İklim değişikliğinin de seferberlik gerektirdiğinin ve yatırımların bunu düşünerek de yapılmasının altını çizmek istiyorum."