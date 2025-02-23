Son Dakika... İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Okullar tatil mi?

Yayınlanma: 23.02.2025 - 23:41

Güncelleme: 24.02.2025 - 00:02

Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın (24 Şubat Pazartesi) hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BİLİYORUZ ÇOK SEVİYORSUNUZ"

Vali Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz!

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek.

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."