Son Dakika... İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Okullar tatil mi?

Son Dakika haberi... İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün (24 Şubat Pazartesi) eğitim öğretimin devam edeceğini belirtti.

Son Dakika... İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama: Okullar tatil mi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 23:41

Milyonlarca veli ve öğrencinin beklediği haber İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın (24 Şubat Pazartesi) hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BİLİYORUZ ÇOK SEVİYORSUNUZ"

Vali Gül'ün paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! 

Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. 

Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz!

Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz."


Etiketler: #okul #Okullar #kar tatili

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