Son dakika... İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Aralarında eski hakim ve Bakanlık çalışanları da var

Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:11

Güncelleme: 26.09.2023 - 09:16

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelini yakalandı.

Adresinde bulunamayan bir FETÖ şüphelisinin ise cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...