Son dakika... İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Aralarında eski hakim ve Bakanlık çalışanları da var
Son dakika haberi... İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 2 eski hakim ile Maliye Bakanlığından ihraç edilen bir kişinin bulunan 3 şüphelini yakalandı.
Adresinde bulunamayan bir FETÖ şüphelisinin ise cezaevinde tutuklu olduğu anlaşıldı.
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