Son dakika... İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 08:34

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:40

İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; 1 Mayıs'ta korsan gösteri düzenleyecekleri iddiasıyla yapılan 3 ayrı operasyon düzenlendi.

Alınan bilgilere göre; farklı sol örgütlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla yapılan 3 ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı. Üç şahsın firari olduğunun tespit edildiği belirtilirken, firari şahısların yakalanmasına devam edildiği ve yakalanan şüphelilere ait dijital materyal ile örgütsel dokümanlara el konulduğu kaydedildi.