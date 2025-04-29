Son dakika... İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Son dakika haberi... İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı öncesi sol örgütlere yönelik 3 ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre; 1 Mayıs'ta korsan gösteri düzenleyecekleri iddiasıyla yapılan 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Alınan bilgilere göre; farklı sol örgütlerle bağlantılı oldukları iddiasıyla yapılan 3 ayrı operasyonda 92 kişi gözaltına alındı. Üç şahsın firari olduğunun tespit edildiği belirtilirken, firari şahısların yakalanmasına devam edildiği ve yakalanan şüphelilere ait dijital materyal ile örgütsel dokümanlara el konulduğu kaydedildi.
Etiketler: #1 Mayıs #Emniyet #İstanbul #Operasyon
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