Son Dakika... İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Küçükçekmece'de bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika... İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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İHA
Yayınlanma: 21.03.2025 - 13:02

İstanbul Küçükçekmece’de cadde üzerinde bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Etiketler: #silahlı saldırı #Son dakika #küçükçekmece

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