Son Dakika... İstanbul'da cadde ortasında silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Küçükçekmece'de bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Küçükçekmece’de cadde üzerinde bir araca yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #silahlı saldırı #Son dakika #küçükçekmece
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