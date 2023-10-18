Son dakika... İstanbul'da hareketli gece: Protestocu grup İsrail Konsolosluğu'na 'havai fişek' attı!
Son dakika haberi... Türkiye'nin dört bir yanında başlayan 'İsrail' protestoları devam ediyor. Son olarak İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde toplanan gruplar konsolosluğa 'havai fişek' attı.
İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurmasının ardından başlayan protestolar Türkiye genelinde devam ediyor. Çeşitli illerde bir araya gelen gruplar Filistin ile dayanışma mesajı vererek İsrail'i protesto ediyor.
KONSOLOSLUĞA HAVAİ FİŞEK ATTILAR
Son olarak akşam saatlerinde toplanan kalabalık bir grup İsrail Konsolosluğu önünde bir araya geldi, savaş karşıtı sloganlar attı.
Protesto sırasında İslamcı grupların olduğu noktadan İsrail Konsolosluğu'nun olduğu binaya doğru havai fişekler atıldı. O anlar kameraya yansıdı.
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