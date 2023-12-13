Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığı verilere göre, Marmara Denizi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 23:11
Son dakika... Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
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