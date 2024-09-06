Son dakika... İstanbul'da metrobüs yangını!
İstanbul'da Halıcıoğlu'nda seyir halindeki metrobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Halıcıoğlu mevkisinde, Mecidiyeköy yönüne ilerleyen metrobüsün motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
SEFERLER AKSADI
Yangın nedeniyle metrobüs yolunda seferler aksadı. Yangının söndürülmesinin ardından seferler tek şeritten sağlanmaya başladı.
D-100 kara yolunun Halıcıoğlu Okmeydanı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.
İtfaiye ekiplerinin metrobüste soğutma çalışması sürüyor.
Etiketler: #Metrobüs #metrobüs durağı #metrobüs kazası
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