Aydos ormanında yangın!

İstanbul Aydos Ormanı'nda sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Ormandaki yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA-DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 01:38
Aydos ormanında yangın!
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İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda saat 00.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına,  Ataşehir, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Kartal Yakacık, Dudullu, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Orhanlı, Üsküdar, Erenköy ve Bakkalköy itfaiye istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ormana yakın noktalarda oturan yurttaşlar da korku içerisinde itfaiyenin çalışmalarını izledi.

Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.


Aydos Ormanı Pendik Yangın

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