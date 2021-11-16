Son dakika... İstanbul'da silahlı çatışma
İstanbul Beyoğlu'nda, motosikletli 4 kişi ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışma sırasında kurşun isabet eden bir iş yerinin camı patladı, park halindeki bir otomobile de çok sayıda kurşun isabet etti.
Olay, Kasımpaşa Dereyolu Caddesi Fırın Sokak'ta 15.00 sıralarında meydana geldi.
Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sokak üzerinde yürüdüğü sırada, iki motosikletteki 4 kişi yanına geldi. Motosikletteki kişilerin bellerinden tabanca çıkardığını gören kişi, koşarak bir bina duvarının çıkıntısına sığındı. Motosiklettekiler kendilerinden kaçan kişiye ateş etmeye başlarken, saklanan kişi de tabancasıyla ateş ederek karşılık verdi.
OTOMOBİLE ATEŞ AÇILDI
Birkaç dakika süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, seken kurşunlardan biri caddedeki bir iş yerinin giriş camına isabet ederek patlamasına neden oldu. Saldırıya uğrayan kişinin bulunduğu yerde park halindeki bir otomobile de çok sayıda kurşun isabet etti.
SALDIRGANLAR KAÇTI
Çatışmanın ardından, saldırganlar motosikletleri olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi de caddeye doğru kaçarak izini kaybettirdi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri sokak ve motosikletler üzerinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, eşkali belirlenen saldırganlar ve saldırıya uğrayan kişiyi bulmak için çalışmalara başladı.
Caddede esnaflık yapan bir kişi "Silahlı çatışma olmuş dediler. Geldik, karşı komşunun camı kırılmış. Buradaki eczacı komşunun arabasında 4-5 tane kurşun var. Yaralı yok şu anda" diye konuştu.
Video Haberler
- TRT 1'de yayınlanan Bizim Köyün Kızları'nda büyük panik
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İmkanınız varsa şimdi alın çağrısı yapıldı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt