Son Dakika... İstanbul'da su tankeri, tıp merkezine daldı!
İstanbul Başakşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği su tankeri, tıp merkezine daldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
Altınşehir Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde Selahattin E. hakimiyetindeki 34 E 6912 plakalı su tankeri kontrolden çıkarak içerisinde tıp merkezinin de bulunduğu 5 katlı binanın girişindeki boş işyerine girdi.
Sürücü olay yerinden kaçarken, binada hasar oluştu.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, aracın vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.
Öte yandan, tankerin kurtarıldığı sırada suyun yola boşaltılması nedeniyle, tıp merkezine gelen bazı yurttaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler: #Başakşehir #su tankeri #Tıp Merkezi
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