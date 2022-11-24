Son Dakika: İstanbul'da suya yüzde 25 zam
Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, İSKİ su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı toplantısında suya yüzde 25 oranında zam geldi.
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB meclisine yaptığı sunumunda yeni yılın su tarifesinde ilk ay için yüzde 45, ikinci 6 ay için yüzde 35 zam önerisinde bulunduklarını açıkladı.
İSKİ’nin meclis onayına sunduğu zamlı tarife teklifi revize edildi. Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl yeni tarifeyi açıkladı. Buna göre konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademe birim fiyatının 11.69 TL’den 14.61 TL’ye 16-30 metreküp arası 2. kademe birim fiyatının 17.56 TL’den 21.95 TL’ye çıkarılması uygun bulundu. Buna göre suya yüzde 25 zam yapıldı.
Yeni tarife oybirliği ile kabul edildi. Yeni zamlar 1 Aralık'tan itibaren faturalara yansımaya başlayacak.
İSKİ 2022-2023 SU SATIŞ TARİFESİ
İSKİ 2022-2023 yılı su satış tarifesi, konut 1. kademe konut başına 0,15 ile 15 metreküp dahil aya kadar kullanım 14,61 lira, konut 2. kademe konut bayına 16 metreküp bölü ay ve üzeri, 21,95 lira , 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde konut tarifesi 3,65 lira, kırsal mahalle yerleşim yeri konut tarifesi 3,65 lira, ortak sayaç konut-konut inşaatı şantiyesi 21,95 lira, iş yeri 39,30 lira, 5216 ve 6360 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde iş yeri tarifesi 9,82 lira, kırsal mahalle yerleşim yeri- iş yeri tarifesi 9,82 lira, ortak sayaç iş yeri iş yeri inşaatı şantiyesi 40,78 lira, özel grup 14,61 lira, iş yeri ham su 12,03 lira, toptan ham su 3,80, geri dönüşüm suyu 1,32 lira.
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