Son Dakika: İstanbul’da taksilerde yeni dönem

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:52

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 12:00

İstanbul’da taksilerde yeni dönem başlıyor. İBB, UKOME 2023 yılı ocak ayı toplantısında Ulaşım Daire Başkanlığı’nın sunduğu İstanbul’da faaliyet gösteren taksilerin çalışma durumunu bildiren, ‘akıllı tepe lambası’ düzenlenmesi teklifi görüşüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün karşı oyuyla oy çokluğu ile kabul edilen teklifle tüm taksilerde, ‘akıllı tepe lambası’ uygulamasına geçilecek. Taksilere takılacak yeni tepe lambasında, ‘Taksi, boş, rezerve ve S.O.S’ yazacak. Böylece, taksilerin, boş mu, dolu mu ya da müşteriye mi gittiği anlaşılacak. Uygulamayla, İstanbul’da taksilerin yolcu seçme sorununun önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulamaya geçilmesi için taksicilere 3 ay süre tanınacak.

"TAKSİMETRE İLE BAĞLANTILI ÇALIŞACAK"

Taksimetre ile bağlantılı olacak ‘akıllı tepe lambası’ yolculuk başladığı andan itibaren tepe lambasında ‘dolu’ yazacak. Yolculuk sonunda ise tepe lambasında ‘boş’ ibaresi yazacak. Taksi şoförü çağrısını yanıtladığı yolcusunu almaya giderken akıllı tepe lambasında ise ‘Rezerve’ şeklinde değiştirilecek. Şoförün panik butonuna basması durumunda taksinin kolluk kuvvetleri tarafından görülebilmesi adına tepe lambasında S.O.S ifadesi yer alacaktır.

"FARKLI RENKLERDE OLACAK"

İfadelerde farklı ışıklandırma rengi olacak. Buna göre; Taksi-Sarı, Dolu-Kırmızı, Boş-Yeşil, RZV-Kırmızı ve S.O.S-Kırmızı renklerde olacak. Akıllı tepe lambaları taksinin önünden ve arkasından okunabilecek ve gün ışığında dahi görünebilecek şekilde çift taraflı ekranlı ve dış müdahalelere karşı korunaklı olup TSE, CE vb. sertifikalara sahip olacak. Akıllı Tepe Lambaları en fazla 20 cm yükseklik, 40 cm genişliğinde imal edilecek.

Toplantı da megakentte 3 firmaya ait e-skuter izinlerinin iptal edilmesi teklifi de görüşüldü. Teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre kentte toplam 8 bin 234 skuterı bulunan 3 firma kendi isteğiyle piyasadan çekildi. Superpedestrian Turkey Ulaşım Teknoloji Anonim Şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından verilen Karar’a uyumluluk sağlamak ve KVKK’yı ihlal nedeniyle daha fazla para cezasına çarptırılmamak için e-skuter operasyonlarını durdurma kararı aldığını belirtirken At Teknoloji Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Serim Yönetim Sistemleri Yazılım Tek. firması tedarik zincirinde yaşanan bir takım sorunlar nedeniyle sahada olamadıkları gerekçesiyle e-skuter izninin iptalini istedi. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.