Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
Son dakika haberi... Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferleri, 'hava muhalefeti' nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacak.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.
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