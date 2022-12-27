Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli

Son dakika haberi... Şehir Hatları'nın Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferleri, 'hava muhalefeti' nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacak.

AA
27 Aralık 2022 Salı, 13:14
Son dakika... İstanbul'da vapur seferlerine 'lodos' engeli
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İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattındaki seferlerin hava muhalefeti (lodos) nedeniyle Moda İskelesi'ne uğramadan yapılacağı belirtildi.

 

 

 


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