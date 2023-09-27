Son dakika... İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın!
Son dakika haberi... İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir yayınevinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın tüm binaya sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir yayınevinde yangın çıktı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın bütün binayı sarmadan kontrol altına alındı.
Güç kaynağında yaşanan arıza nedeniyle çıktığı belirtilen yangına ilk müdahale, çevredeki yurttaşlar tarafından yapıldı.
Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli panik yaşandı.
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