Son Dakika... İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma başlatıldı

16.03.2026 16:38:00
Güncellenme:
Son dakika haberi... Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Karaman’da 12 Mart günü düzenlenen anma programında İstiklal Marşı Arapça okutuldu. 

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte uygulama tepki çekti.

Tepkilerin ardından Karaman Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YÖNETİCİLER VE SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır.

Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."

VALİ DE KATILMIŞTI

Karaman Valiliği'nin soruşturma başlattığı programa Karaman Valisi Hayrettin Çiçek de katılmıştı. Çiçek'in yanısıra etkinliğe; Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve diğer mülki idari amirler ile öğretmenler de katılmıştı.

