Son Dakika: İstiklal saldırısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı

Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

DHA
19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:20
Son Dakika: İstiklal saldırısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti.

Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
 


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