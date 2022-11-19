Son Dakika: İstiklal saldırısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 12:20

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti.

Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

