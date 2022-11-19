Son Dakika: İstiklal saldırısına ilişkin 2 kişi daha gözaltına alındı
Son dakika haberi... İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda, Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ın sınırı geçmesine yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından devam edilen operasyonlar kapsamında teröristler Albashır ile Hassan'ı sınırdan geçirdikleri belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit etti.
Şüpheliler, polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
İl dışında yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
İlgili Haberler
- Son dakika... İstiklal Caddesi'ne bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular paylaşıldı: Dikkat çeken 'kurşun' ayrıntısı
- Son Dakika: Beyoğlu İstiklal Caddesi’ni kana bulayan saldırıda ayrıntılar ortaya çıktı
- Emin Şirin'den İstiklal saldırısıyla ilgili olay iddia: Hadiseden hemen evvel, PKK'nın elinde bulunan MİT görevlilerinin iadesi konuşuluyordu
- İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası sosyal medyada hangi yanlış bilgiler yayıldı?
-
Video Haberler
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hanımefendi' geziyor
- İtiraza ret geldi
- 'Yahu teşkilatın moralini bozar'
- CHP'den çok sert tepki: 'Meclisten kaçtın'
- 'Sorulara cevap veremedi, küfredip kaçtı'
- 'Soymaya hazırlanıyorlar'
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü: Kardeşi hayatını kaybetti
- 'Ahlakını, onurunu, utanma duygunu yitirmişsin'
- 'MİT'çilerin iadesi konuşuluyordu'
- Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze programı belli oldu