Son dakika... İstinaf, Gezi Parkı Davası'nda verilen cezaları onadı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 16:33

'Gezi Parkı' Davası'nda Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Osman Kavala'yı TCK'nin 312/1. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'yi ise 18'er yıl hapis cezasına hükmetmişti.

'HUKUKA UYGUN' BULUNDU

Kararı taraflar istinaf mahkemesine taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 kişi için verilen 18'er yıl hapis cezası 'hukuka uygun' bulundu.

Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. Dosyanın önümüzdeki günlerde, Yargıtay'a gönderilmesi bekleniyor.