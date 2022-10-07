Son Dakika... İstinaf Mahkemesi Başak Cengiz’in katilinin cezasını onadı

07 Ekim 2022 Cuma, 14:45

İstanbul Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27) yargılandığı dava 22 Nisan 2022 tarihinde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, sanık Boz’u “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanık ayrıca “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet” suçlarından 5 yıl hapisle cezalandırıldı.

Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu kaydederek, istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Bu kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği karar onanmış oldu.

Oybirliğiyle verilen kararda Yargıtay yolunun açık olduğu kaydedildi.

CEZAİ SORUMLULUĞU TAM RAPORU

Cinayetin ardından 27 yaşındaki katil Can Göktuğ Boz'un cezai sorumluluğuna ilişkin rapor ortaya çıkmıştı. Bir önceki duruşmada Adli Tıp Yüksek İhtisas Kurulu raporu mahkemeye sunulmuşi raporda katil zanlısı Boz'un akıl sağlığının ve cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım 2021'de akşam saatlerinde bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan Cengiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.