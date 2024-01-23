Son Dakika: İsveç'in NATO üyeliği TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberi... İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
346 milletvekili oy kullandı. Milletvekillerinden 287'si kabul, 55'i ret oyu kullandı. 4 vekil ise çekimser oy verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır, Genel Kurul'da da geçerli olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin Katılım Protokolü, 26 Aralık 2023 günü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Komisyondaki oylamada AKP, CHP ve MHP teklifin kabulü yönünde oy kullanırken, İYİ Parti ve Saadet Partisi “hayır” oyu kullanmıştı.
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