Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Meral Akşener'den ilk açıklama!

Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den ilk açıklama geldi. Akşener, "Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 12:35
Son dakika... İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Meral Akşener'den ilk açıklama!
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 İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı sonrası Genel Başkan Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.

"EĞER GELECEKSEN SEN GEL!"

Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelerini kullandı:

"Devri iktidarınızda; evime, dava arkadaşlarıma yönelen tüm saldırılar cezasız kalmıştı. Bugün de İstanbul İl Başkanlığımıza silahlı saldırı düzenlendi Recep Bey! Tehditlerini vazife bilerek üzerimize gelen kurşunları çek; eğer geleceksen, sen gel!"

Öte yandan Meral Akşener, saldırının düzenlendiği il binasına geldi. Saldırının düzenlendiği yerde incelemelerde bulunan Akşener'in olayla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin Merter'de bulunan İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, binada incelemelerini sürdürürken, Meral Akşener il başkanlığı binasına doğru yola çıktığını açıklamıştı.


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